Trova portafogli con 750 euro e lo porta alla polizia locale

Thiene – Bel gesto di altruismo e di civiltà, a Thiene, di una signorina residente nella zona, che questa mattina stava percorrendo via Trieste quando ha trovato per terra un portafogli. Dentro c’erano documenti e denaro contante per 750 euro, e la giovane donna, senza esitare, si è subito recata presso il comando della Polizia locale Nordest Vicentino ed ha consegnato tutto agli agenti.

A loro volta, gli uomini della polizia locale thienese hanno restituito il portafogli al proprietario che lo aveva smarrito, un artigiano 41enne anche lui della zona, che già nelle prime ore della mattinata si era rivolto, sconsolato, al comando di via Rasa per presentare la denuncia di smarrimento del portafogli.

L’uomo sperava di ritrovare almeno i documenti, e devono essere stati grande il suo sospiro di sollievo e forse anche la sua meraviglia quando si è reso conto di aver avuto indietro tutto, soldi compresi.