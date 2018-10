Torrebelvicino, cornicione e camino pericolanti

Torrebelvicino – Intervento questa mattina, domenica 7 ottobre, alle 11 circa, per i vigili del fuoco, per un camino pericolante a Torrebelvicini, in Via Guglielmo Marconi. I pompieri sono arrivati da Schio e da Vicenza, anche con l’autoscala, ed hanno verificato il manufatto, constatando anche la pericolosità del cornicione in cemento dell’abitazione.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco del comune dell’alto vicentino, che ha fatto intervenire gli operai comunali per il transennamento della zona sottostante. Il camino è stato rimosso e la parte di tetto interessata è stata coperta con del nailon.

E’ stato anche interdetto l’accesso principale del fabbricato. I due condomini residenti nella casa accederanno da un ingresso secondario fino ai lavori di messa in sicurezza della struttura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.