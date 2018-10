Torna a Vicenza tutto il buono di CioccolandoVi

Vicenza – Da venerdì 19 a domenica 21 ottobre 2018 Vicenza torna ad essere la città più golosa d’Italia. Per tutto il weekend le principali piazze del centro storico ospitano la mostra-mercato CioccolandoVi 2018, e ce ne per tutti i gusti… L’iniziativa è stata presentata oggi, a Palazzo Trissino, dall’assessore alle attività produttive Silvio Giovine, dal direttore di Confcommercio Vicenza, Ernesto Boschiero, e dal presidente della delegazione di Vicenza di Confcommercio, Nicola Piccolo.

Il centro della città si trasformerà in una grande esposizione a cielo aperto di golose creazioni, preparate appositamente per CioccolandoVi 2018 dai maestri cioccolatieri delle 29 attività partecipanti alla manifestazione. In pratica, quintali e quintali di cioccolata in ogni forma e gusto, il tutto di alta qualità. Come sempre infatti, i criteri utilizzati per definire chi avrà un posto a CioccolandoVi sono stati la proposta di prodotti non industriali, la garanzia di processi di produzione controllati e la qualità delle materie prime.

Il percorso parte dalla centrale piazza dei Signori e prosegue su piazza Biade, piazzetta Palladio, piazza Garibaldi, e rappresenta più luoghi d’Italia, famosi per la produzione di cioccolato di qualità. Vi si potranno incontrare alcuni dei più bravi maestri cioccolatieri d’Italia, come Gabriele Mainero, Antonio Schettini, Adelia Di Fant, Giuseppe Marino. Tra gli stand si potrà ammirare, gustare, comprare, un ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le sacher e le intramontabili fragole con panna e cioccolato caldo.

Non mancheranno le sculture di cioccolato e piccole raffinate creazioni. L’evento, giunto quest’anno alla 14^ edizione, è organizzato da Confcommercio Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza e l’associazione 50&Più. Gli stand rimarranno aperti venerdì 19 ottobre dalle 13 alle 23.00, sabato 20 ottobre dalle 9 alle 2 di notte e domenica 21 ottobre dalle 10 alle 20. Tutte le informazioni sulla manifestazione sono sul sito www.cioccolandovi.it.

“Per realizzare del buon cioccolato è necessario avere delle particolari abilità creative e artistiche tali da realizzare un prodotto che possa deliziare il palato. Arte e creatività sono anche gli ingredienti del videomapping che da qualche settimana sta raccontando la storia della Basilica palladiana proiettando direttamente sulla sua candida facciata immagini suggestive. In occasione di Cioccolandovi nuove suggestioni si potranno ammirare per la prima volta sulla facciata del palazzo del Monte di Pietà. Abbiamo, infatti, scelto questa manifestazione per offrire ai visitatori in anteprima il nuovo spettacolo di immagini, voci e musica che si ripeterà fino a novembre, in orari prestabiliti – ha concluso Giovine che ha successivamente ribadito l’intenzione di valorizzare corso Fogazzaro -. Come avvenuto ieri con il mercato dell’antiquariato,

“Abbiamo voluto che CioccolandoVi – ha sottolineato l’assessore Giovine – coinvolgesse anche una delle vie più suggestive del centro storico di Vicenza, corso Fogazzaro, in particolare il tratto da San Biagio ai Carmini. Qui, infatti, sabato 20 ottobre si potranno degustare le prelibatezze culinarie di Gusti in strada ascoltando buona musica, dalle 10 alle 24, e ammirare le opere espose a Montmartre a Vicenza, dalle 10 alle 20. Sarà un’occasione non solo per partecipare a due eventi ma anche per passeggiare lungo i portici del corso su cui si affacciano attività che fanno parte di una rete commerciale storica”.