Thiene, torna la mostra mercato “Formaggi e dintorni”

Thiene – A 70 anni esatti dalla prima edizione, nel 1948, torna a Thiene la grande mostra mercato “Formaggi e dintorni”. La città, da sempre punto di riferimento per il commercio dei prodotti lattiero caseari con la locale Borsa specializzata nel settore, ritrova in questo modo uno degli eventi più attesi dagli amanti dei formaggi e dei prodotti tipici regionali. L’appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 ottobre, quando i formaggi Dop del Veneto e tanti altri prodotti caseari freschi, stagionati, erborinati e non solo, saranno protagonisti, in centro storico, per una due giorni all’insegna delle eccellenze del settore.

“Formaggi e dintorni” è organizzata da Pedemontana Vicentina con l’assessorato al commercio del Comune di Thiene e la collaborazione della Camera di commercio di Vicenza, di Ogd Pedemontana Veneta e Colli e Confcommercio Thiene. Ci sono anche i patrocini della Provincia di Vicenza e di Veneto Agricoltura. Piazza Chilesotti si trasformerà in una grande arena del formaggio di qualità, aperta dalle 10 alle 19, con i casari che presenteranno le loro specialità ai visitatori attraverso assaggi e degustazioni. In entrambe le giornate, alle 17.30, l’appuntamento sarà con “Il casaro in piazza”, momento speciale dedicato alla produzione e all’assaggio gratuito della tradizionale tosella preparata sul posto.

Nella vicina Piazzetta Ferrarin, invece, troverà spazio “Tipico Pedemontano”, una grande galleria dei sapori veneti fatti di vini Doc e Docg, grappe e distillati, birre artigianali, salumi, mieli, sottoli e sottaceti, ed altre eccellenze. L’inaugurazione della manifestazione è in programma per sabato 20 ottobre, alle 10.30, nella Sala Borsa di Ascom Thiene, in via Montello. Sono previste due degustazioni guidate con abbinamento tra formaggi e vini: sabato 20, alle 11, e domenica 21, alle 16, (costo 5 euro e iscrizione obbligatoria a pedemontana.vi@gmail.com o telefonando allo 0445.804837).

Da non perdere per gli amanti del territorio il tour enogastronomico in bicicletta “Tipibici”, alla scoperta dei prodotti tipici della Pedemontana vicentina, in programma domenica 21 ottobre, alle 10. Pedalando tra le colline di Breganze, Zugliano e Sarcedo, con partenza dal centro storico di Thiene, i partecipanti arriveranno a Villa Godi Malinverni, magnifica villa palladiana a Lugo di Vicenza, per una degustazione di prodotti tipici e formaggi locali, concludendo poi il percorso alla fattoria sociale La Costa di Sarcedo (costo 10 euro, info e iscrizione a pedemontana.vi@gmail.com o telefonando allo 0445.804837).

“Ringrazio il Comune di Thiene per aver fin da principio appoggiato l’idea di questo evento – dichiara il Presidente di Pedemontana Vicentina, Simone Gasparotto – che vuole promuovere e valorizzare le tipicità locali, in primis i prodotti lattiero caseari, accompagnati da proposte gastronomiche quali insaccati, mieli, frutta e verdura, dolci, distillati e vini Doc”. Da infine che la manifestazione è realizzata anche con l’importante collaborazione di Consorzio formaggio Asiago Dop, Consorzio tutela vini Doc Breganze e Pro Loco di Thiene.