Thiene – Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Thiene hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il 31enne Domenico Halilovic, preguidicato senza fissa dimora.

L’uomo si era introdotto all’interno della ditta Scm, di Thiene, la cui sede è in via del Lavoro, per rubare materiale ferroso di vario tipo. I carabinieri, che si trovavano nella zona per un servizio perlustrativo, hanno notato dei movimenti di una persona all’interno del piazzale della ditta, e si sono insospettiti vista anche l’ora notturna. Hanno così deciso di intervenire tempestivamente, bloccando il mavivente e impedendogli la fuga. Il materiale oggetto del tentato furto è stato già restituito alla proprietà.