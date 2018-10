Thiene – La città di Thiene è pronta a fare un tuffo indietro nella storia. Il prossimo fine settimana è infatti in programma il Mercato rinascimentale europeo. Come da tradizione, per le vie e per le piazze si racconterà il vivere quotidiano nell’Anno Domini 1492, anno della concessione del mercato franco da dazi, da parte della Repubblica di Venezia, da svolgersi in giorno di lunedì. Risale proprio al 6 ottobre di quell’anno infatti l’apposizione della firma e del sigillo del doge Agostino Barbarigo alla ducale che conferiva alla città tale privilegio, attribuito in segno di riconoscenza per l’apporto dato dalla brigata thienese durate la guerra di Rovereto combattuta nel 1487. Da allora per Thiene iniziò un periodo di prosperità. La cittadina progredì e fece del commercio il suo cavallo di battaglia. Il centro si trasformerà così in un’isola della memoria con dame e cavalieri, armigeri, sbandieratori, musici e danzatori, mercanti, artisti, giullari e popolani.

“Con questa manifestazione organizzata dall’associazione Amici di Thiene e giunta alla ventunesima edizione – ha sottolineato il sindaco, Giovanni Casarotto -, si propone un evento di grande richiamo per tutti e, in particolare, per le famiglie. Sarà un’occasione imperdibile per ritrovare o scoprire la magica atmosfera di serenità e divertimento di una tra le manifestazioni più importanti a livello regionale. Ci auguriamo che anche il Mercato 2018 riscuota il consenso che merita da parte di visitatori e turisti. E’ questa sicuramente la gratificazione più bella per chi si spende generosamente per la collettività”.

Il Mercato rinascimentale europeo, con bancarelle di mercanti e artigiani, verrà allestito in centro storico e sarà aperto dalle 15 alle 22.30 di sabato 6 ottobre e dalle 9.30 alle 19.30 di domenica 7. Previsti anche eventi con musiche e danze rinascimentali, attività ludiche proposte da gruppi di spettacolo e artisti di strada. Non mancheranno le taverne, dove i partecipanti potranno fare una pausa ed assaporare prodotti tipici, tra i quali arrosticini, porchetta, salame, sopressa, fritole, sfoje dolsi, infilzà de frutta, macafame e parpagnachi.

Parteciperanno alla festa ci saranno più di cinquecento figuranti in costume rinascimentale, che interpreteranno mercanti, commercianti e contadini. Abili artigiani, con tecniche antiche lavoreranno il rame, la pelle, la paglia, il legno, il ferro, la carta e le corde. L’evento clou dell’edizione 2018 sarà la visita al Mercato da parte delle famiglie nobili della terra di Thiene. Sabato alle 17 sfileranno i conti Thiene, mentre domenica alle 11 i Conti Porto. Più tardi, alle 15.30, toccherà invece ai nobili Pajello e, alle 17 di domenica, tutte le famiglie nobili si ritroveranno insieme in centro, per essere ammirate nei loro costumi, realizzati con maestria e aderenza storica dalle sarte del laboratorio degli Amici di Thiene.

Un’altra novità è l’iniziativa “Alla scoperta della Thiene rinascimentale”, una passeggiata storico culturale tra contrade, borghi e campi del mercato, guidata dagli studenti degli istituti scolastici. Il ritrovo è nel Borgo dei Popoli, davanti al Monumento dei caduti, alle 16 e alle 18 di sabato e alle 10.30, 15.30 e 17 di domenica.

I luoghi del Mercato, con bancarelle provenienti anche da fuori regione, sono il Campo della Terra e l’Arena del Castello (piazza Ferrarin), il Borgo dei Popoli (Corso Garibaldi), l’Arena e Campo della Torre Civica (piazza Chilesotti), la Contrada delle Arti, Mestieri e delle Muse (Corso Garibaldi e via Trento), il Campo dell’Allegrezza (piazzetta Rossi), il Borgo delle Merci Foreste (via Roma) e i Presidii delle Milizie, con campi militari con addestramento delle milizie, disfide e giochi d’accampamento aperti al pubblico, a cura dell’Associazione Storica Città del Grifo di Arzignano.

Ad animare, con gli spettacoli, i vari luoghi della manifestazione saranno Messer Lorenciotto, l’Ensemble rinascimentale Canevese da Cuneo, la contrada della corte di Quattro Castella, con musici, sbandieratori, trampoleria, giochi di fuoco e di bandiera, gli sbandieratori e i musici della compagnia Borgo Santo Spirito di Ferrara e degli Alfieri della Regina di Piovene Rocchette, I Paratrampoli di Circa Teatro di Urbino, il gruppo di Danza popolare rinascimentale di Thiene 1492 In Laetitia. E ancora, la compagnia El Sanguanelo di Valli di Sopra di Lusiana, l’Ensemble Thiene 1492, la scuola delle Muse, con gli studenti del liceo, che proporranno racconti, spettacoli teatri e danze, il Trovadore Emanuele, per raccontare la storia di Fiordalisa e Francesco, eroe della battaglia di Rovereto, le armonie rinascimentali di A Lieta Vita, proposte dal coro giovanile di Thiene, diretto da Silvia Azzolin e, per finire, il gruppo di acrobati Los Sonambulos – Giullaracci e Giullarini.