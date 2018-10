Thiene – Hanno tentato la spaccata questa notte, a Thiene. E’ successo poco dopo le 2, quando ignoti malviventi, usando un’autovettura come ariete, hanno cercato di entrare nella Profumeria Glamour, in Via Valsugana, senza però riuscirvi. Infatti, sentendo il forte rumore proveniente dal negozio, un cittadino ha subito allertato la centrale operativa del 112, che ha fatto tempestivamente intervenire una pattuglia del Radiomobile, impegnata in un servizio di prevenzione del crimine proprio in quella zona.

I malfattori, sentendosi scoperti, hanno desistito dai loro intenti e si sono dati alla fuga lungo le vie circostanti, sempre a bordo della stessa auto con la quale volevano fare la spaccata. Le indicazioni fornite dal testimone, assieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, hanno subito fornito indizi che potrebbero essere utili per individuare i responsabili.

Altro tentativo di furto c’è stato più tardi, alle prime luci dell’alba, a Villaverla, dove i ladri hanno forzato una finestra e si sono introdotti nel Central Bar, di Via del Popolo. Hanno portato via il fondo cassa e alcune bottiglie di bevande alcoliche. Anche in questo caso sono risultate preziose le indicazioni fornite ai carabinieri da un cittadino che si è insospettito dei rumori provenienti dalla strada. I due episodi, accaduti nella stessa notte non sembrano collegati tra di loro.