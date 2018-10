Stanziati 73 milioni per investimenti nella sanità

Venezia – Con una delibera approvata nell’ultima seduta, la giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Sanità Luca Coletto, ha dato il via libera a una vasta operazione di finanziamento per investimenti e acquisti negli ospedali, per un totale di oltre 73,6 milioni di euro. Di questi, 67,1 milioni costituiscono il pacchetto di investimenti 2018 a tutte le Ullss e le Aziende ospedaliere, assegnati all’Azienda Zero e da questa già erogabili.

Sei milioni e mezzo riguardano autorizzazioni per investimenti e service nelle Ullss 1 Dolomiti, 2 Marca Trevigiana, 5 Polesana, 6 Euganea, 8 Berica. Tutti i progetti hanno superato il vaglio della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (Crite).

“E’ il coronamento – ha commentato Coletto – di un lavoro certosino di raccolta e verifica delle necessità d’investimento in tutte le strutture del territorio, al termine del quale riusciamo a immettere ingenti fondi freschi per far crescere ancora dotazioni e strumenti da utilizzare per curare ancor meglio i pazienti e mettere i medici nelle migliori condizioni per farlo”.

“Veniamo da sette anni di tagli lineari – ha ricordato l’assessore – che ci hanno appioppato indiscriminatamente, senza alcun accenno all’applicazione dei costi standard, i governi Monti, Letta e Renzi. Dico quindi con orgoglio che reperire questi fondi è stata un’impresa, che pure non si fermerà qui, perché ogni anno arriveranno nuovi investimenti nella sanità veneta. E’ una scelta rispetto alla quale non torneremo mai indietro”.