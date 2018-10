Vicenza, torna lo “Space Apps Challenge”

Vicenza – Per il secondo anno consecutivo, torna a Vicenza l’International Space Apps Challenge, la più grande competizione di idee a livello mondiale promossa e ideata dalla Nasa, l’agenzia spaziale americana. Organizzato, assieme al consolato americano di Milano, dal Comune di Vicenza, in collaborazione con Esa e con il patrocinio dalla Regione Veneto, l’evento vede in prima linea anche Confartigianato Vicenza.

La singolare sfida si svolgerà il 20 e 21 ottobre in Basilica Palladiana e vedrà impegnati per 48 ore consecutive startup, ingegneri, studenti, maker, scienziati, imprenditori e appassionati di scienze e tecnologia di tutte le età per produrre soluzioni “open source” sui sei temi proposti. A giudicare i progetti sarà una giuria di primo piano, che al suo interno vanta il primo astronauta italiano Franco Malerba.

Lo stesso Malerba sarà poi protagonista di un altro appuntamento che coinvolgerà i ragazzi, mentre in apertura dell’evento ci sarà un collegamento in streaming da Roma con Luca Parmitano, nuovo comandante dell’Iss- Stazione spaziale internazionale.