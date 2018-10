Con lo scooter contro un’auto. Muore un uomo

Carré – Ennesimo incidente stradale mortale nella nostra provincia, ed è un fiume di sangue ormai quello che scorre lungo le nostre strade… E’ successo a Carrè stavolta, nel pomeriggio di oggi, verso le 16, e la vittima è un uomo di 79 anni, Angelo Panozzo, di Piovene Rocchette, che era alla guida del suo scooter Piaggio 300 e percorreva via Tedesca, in direzione sud.

Secondo una prima ricostruzione, giunto all’altezza del numero civico 17, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare un violento impatto con un’auto, una Skoda Fabia, guidata da un ragazzo di 20 anni, di Chiuppano, V.M., che usciva da un parcheggio di alcuni esercizi commerciali che si trovano sul lato destro della strada.

C’è stato un urto laterale, tra i due mezzi, molto forte, ed il motociclista è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando lesioni che sono subito apparse molto gravi. E’ stato inutile infatti ogni tentativo di rianimarlo, da parte del personale sanitario del Suem 118, subito intervenuto e che ha anche fatto arrivare sul posto un elicottero da Verona. Poco dopo infatti, alle 16.40, lo sfortunato 79enne è morto.

La moglie di Panozzo, che era seduta sul posto del passeggero, sullo scooter, ha riportato nella caduta varie fratture e, con una seconda ambulanza, è stata trasportata all’ospedale di Santorso. Sotto choc, ma illeso, il giovane conducente dell’auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre pattuglie della polizia locale, per i rilievi del sinistro e per la regolazione del traffico.