Schio, guida ubriaco e fa un incidente. Denunciato

Schio – Guidava con un tasso alcolico di cinque volte superiore al consentito ed ha fatto un incidente stradale, come era logico aspettarsi. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma per il protagonista, ovviamente, sono scattati il ritiro della patente e il sequestro dell’auto. E’ avvenuto nella serata di ieri, 6 ottobre, verso le 20.30, quando due pattuglie del Consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute per effettuare i rilievi di questo incidente.

Era successo che un’autovettura Renault Megane, condotta da un 41enne di Piovene Rocchette, stava percorrendo via Riva del Cristo, diretta verso il centro di Schio, quando, giunta al semaforo che c’è all’incrocio con via Lungo Gogna, ha tamponato ben due auto, una Jeep Cherokee e una Toyota Yaris, che precedevano nella stessa direzione di marcia e che stavano per fermarsi dato che scattava il rosso.

Il conducente della Renault Megane è stato sottoposto alla prova dell’etilometro, e tutto a quel punto è stato chiaro… Patente subito ritirata, come dicevamo, auto sottoposta a sequestro ai fini della confisca e conducente denunciato per aver provocato un sinistro stradale guidando sotto l’influenza di alcol.