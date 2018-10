Schio, spaccia davanti alle scuole. Arrestato

Schio – Da diversi giorni ormai il Comune di Schio Valter Orsi riceveva segnalazioni preoccupate di genitori di ragazzi che frequentano le scuole superiori di Schio, riguardanti fenomeni di spaccio di stupefacenti. In particolare ci si riferiva al via vai che c’era nel parcheggio del centro studi di via Luzio. E così gli agenti del consorzio di polizia Locale Alto Vicentino hanno organizzato negli ultimi giorni dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento, che hanno confermato le informazioni ricevute.

Nella mattinata di giovedì 25 ottobre è stato fermato un giovane della zona, maggiorenne, con un involucro contenente circa un grammo e mezzo di marijuana, appena acquistato nel parcheggio. La marijuana, assieme ad uno spinello di hashish, è stata sequestrata sequestro.

Il giorno dopo gli agenti, stavolta in abiti borghesi, hanno ripetuto il servizio e, alle 8.30 del mattino, hanno pizzicato, mentre cedeva della marijuana ad uno studente, un 19enne residente a Schio, Farim El Moutaoukil, volto noto alle forze dell’ordine ed attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora dalle 19.30 alle 7.30 di ogni giorno.

A specifica domanda degli agenti, El Moutaoukil ha risposto consegnando un involucro con poco più di tre grammi di marijuana. Accompagnato al comando e perquisito, sono saltati fuori altre tre grammi di hashish, un flaconcino di spray al peperoncino, e quasi 1900 euro in contanti, soldi ritenuti provento dello spaccio, anche perché il 19enne non lavora.

Tutto è stato sequestrato ed il giovane arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, aggravato dallo spaccio a minorenne, dalla prossimità delle scuole e dal possesso dello spray al peperoncino senza motivo. E’ stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.