Schio – Un’auto esce di strada, va a sbattere contro un guard rail e viene infilzata proprio dalla barriera di sicurezza posta a lato della carreggiata. A bordo della vettura un giovane di 21 anni, rimasto gravemente ferito in seguito a questo incidente. E’ quello che è capitato nel cuore della notte scorsa, nel rettilineo di via dell’autostrada, nel territorio comunale di Schio.

Sul posto, alle tre del mattino, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. Dopo aver messo in sicurezza l’auto, i pompieri hanno iniziato a lavorare per liberare il giovane conducente dalle lamiere contorte. Le operazioni sono state lunghe e impegnative: i vigili del fuoco hanno infatti dovuti ricorrere all’uso di martinetti, divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre il ferito.

Conclusa l’operazione, il 21enne, del posto, è stato affidato al personale sanitario del Suem 118, che l’ha prima stabilizzato sul posto e poi l’ha accompagnato in ospedale al San Bortolo di Vicenza. Intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.