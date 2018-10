Ronzani Editore alla Fiera del libro di Francoforte

Vicenza – La casa editrice vicentina Ronzani parteciperà dal 10 al 14 ottobre, con altri editori nello stand patrocinato dalla Regione Veneto, alla Fiera del libro di Francoforte, la più importante mostra mercato del settore a livello internazionale, con i suoi 710 mila metri quadrati di spazio espositivo per operatori provenienti da un centinaio di paesi.

Un appuntamento significativo per la giovane ma già affermata casa editrice, che dal 2015 a oggi si è concentrata su alcune collane principali: “VentoVeneto”, per la riedizione di grandi narratori locali quali Goffredo Parise e Nico Naldini; “Saggi”; “Fuoricollana”, aperta ai più diversi stimoli culturali; la serie “Qui e altrove. Manifesti di poesia contemporanea”, con ben cinque nuovi titoli in uscita proprio in queste settimane. Infine, la preziosa e raffinata “Typographica. Storia e culture del libro”.

“Ad animare l’attività della Ronzani – spiega una nota della casa editrice – sono principi saldamente condivisi da autori e curatori, cardini di un’impresa che, prima di ogni altra cosa, ama i libri. E’ con questo spirito che ci prepariamo all’appuntamento di Francoforte, dove non solo presenteremo le nostre opere, ma soprattutto attiverà e consolideremo i rapporti con altri editori europei”.