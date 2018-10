Rimorchio abbatte un muro ed un palo della luce

Vicenza – Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, a Vicenza, verso le 11.20, per un rimorchio agricolo che ha abbattuto il muro di una recinzione di una casa, in strada Quintarello. Il pesante rimorchio si è probabilmente staccato dalla motrice del trattore, ed ha tra l’altro causato anche l’abbattimento di un palo dell’illuminazione pubblica. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri, accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza il luogo e sollevato il rimorchio, che era carico di soia e che era rimasto incastrato nel muro dopo lo schianto. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’azienda elettrica, che hanno dovuto staccare l’energia elettrica e che subito dopo hanno rimosso il palo abbattuto. Le operazioni sono terminate dopo circa un’ora e mezza.