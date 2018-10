Ragazza di 24 anni muore nel sonno

Piovene Rocchette – Tragedia a Piovene Rocchette, dove una ragazza di 24 anni, Valentina Ranù, è stata trovata morta, al mattino, nel suo letto, dai familiari. In base a quanto è emerso fino ad ora si tratterebbe di una morte per cause naturali, molto probabilmente un arresto cardiaco durante il sonno.

Purtroppo quando la ragazza è stata trovata era ormai spirata, troppo tardi insomma per ogni soccorso. La giovane era figlia di un appuntato dei carabinieri, Giovanni Ranù, in servizio presso la Compagnia di Thiene.