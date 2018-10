Questione San Biagio, la strada o l’Ultima Spiaggia?

Vicenza – La questione della nuova strada da Ponte Novo a San Biagio pensata e difesa da Cicero sarà una vera prova per l’amministrazione: mi associo agli interventi dei miei colleghi di opposizione sulla contrarietà di far sorgere una strada in quel luogo, e per questo cercherò di ragionare su un altro aspetto. San Biagio fino a qualche anno fa, in particolare in epoca Hullweck con l’attuale Sindaco Rucco che sedeva nei banchi della maggioranza nel ruolo di consigliere, rappresentava un’area che versava in una condizione di degrado, termine tanto caro a Rucco, quando non finiva nella cronaca nera della città.

Grazie agli interventi di questi ultimi anni, in particolare grazie al lavoro dei gestori dell’Ultima Spiaggia, l’area è stata certamente migliorata, divenendo un luogo di attrazione e di incontro per i giovani della città, e non solo. Gli interventi per San Biagio non sono finiti e sono previsti altri investimenti sul recupero degli edifici abbandonati. Il pericolo reale nella realizzazione di un’altra strada è quello di cancellare tutto questo.

La questione dunque ora passa in mano al sindaco e lo scenario sarà davvero interessante. Rucco avrà il coraggio di dire no a Cicero, uomo politico di esperienza al quale non potrà raccontare la barzelletta delle pressioni che sta subendo, e bocciare così una sua proposta sostenuta e difesa con forza? E Cicero come reagirà ad uno “schiaffone politico” del genere? Oppure, in caso contrario, sosterrà l’intervento di Cicero legittimando di fatto la “cicerocentricità” della nuova giunta? Ed i consiglieri di maggioranza, perché ora non si esprimono su una questione così sentita in città?

Attenzione a non sottovalutare questa questione. Ciò che è chiaro oggi è che il sindaco, che sta giocando a nascondino, deve uscire e fare capire a tutti quale sia il suo pensiero e dunque la decisione così importante e delicata per il futuro di una importante area del centro della città.

Raffaele Colombara – Consigliere comunale di Vicenza – Lista Quartieri al centro