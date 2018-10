Quando la politica è superficiale e inadeguata

Venezia – “Le dichiarazioni del consigliere regionale Stefano Valdegamberi sono vergognose, è chiaramente inadatto a ricoprire un ruolo istituzionale, deve dimettersi”. Sono parole di Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico a proposito di quanto scritto su Facebook dal politico veronese a commento di una immagine, diffusa dalla Lega anti vivisezione (Lav), che ritraeva il lupo ucciso la scorsa settimana nei boschi della Lessinia. Le parole di Valdegamberi sono state: “Il prossimo che troverete in foto sarà uno della Lav”.

“Da parte mia – continua Zanoni -, piena solidarietà alla Lav che svolge un ruolo fondamentale nella tutela degli animali e dell’ambiente. Alle sparate metaforiche di Valdegamberi e alla sua ossessione contro il lupo siamo abituati: poche settimane fa è stato cacciato dall’aula dal presidente Ciambetti per le continue interruzioni mentre stavo parlando. Ma con le minacce è stato fatto un pericoloso salto in avanti. Le sue gravi affermazioni sono un attacco a tutti gli animalisti e, più in generale, a chi ama la natura”.

Zanoni continua sottolineando che ha fatto molto bene la Lav a denunciare Valdegamberi per i reati di minaccia e istigazione a delinquere. Ma il consigliere dem pone l’accento anche su un’altra responsabilità che ricade sul politico veronese.

“Chi ricopre un ruolo istituzionale e rappresenta i cittadini – ricorda Zanoni – non può esprimersi in questo modo. Inutile che adesso parli di strumentalizzazioni e di paradossi per suscitare delle riflessioni, come scrive su Facebook, senza neanche scusarsi e cercando di passare da vittima. Ha usato parole indegne e dovrebbe dimettersi. Chiediamo al presidente Ciambetti di scusarsi a nome del consiglio regionale con la Lav e con tutti i veneti civili, censurando senza mezzi termini e ambiguità l’inqualificabile comportamento di Valdegamberi”.