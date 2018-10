Profumi d’autunno in tavola a Vicenza

Ricette di stagione con FoodAddiction in Store

Profumi d’autunno in tavola:

show-cooking con la blogger Deborha D’Agnelli a Vicenza

Scavolini Store Vicenza – Viale S. Lazzaro, 171 – 36100 Vicenza (VI)

Sabato 3 novembre – dalle 16:00 alle 17:30

Aperto al pubblico, ingresso gratuito

FoodAddiction in Store è il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento

Se il colore dell’autunno è l’arancione, uno degli ingredienti di stagione in cucina è la zucca. A questi sapori e colori autunnali è dedicato lo show-cooking d’inaugurazione del nuovo Scavolini Store Vicenza, in programma sabato 3 novembre. A partire dalle 16:00 la blogger di iFood Deborha D’Agnelli coinvolgerà il pubblico nella realizzazione di una ricetta tipica del nord Italia e ideale per questo periodo freddo: il risotto alla zucca. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, si concluderà con una degustazione del piatto.

L’ospite speciale

Deborha D’Agnelli è una mamma a tutto tondo, con energia da vendere e sempre piena di idee. Nel blog Debba’s Diary racconta la sua rinascita: dai problemi di obesità alla passione per il fitness. Condivide spunti e ricette per adottare uno stile di vita sano e attivo, concedendosi talvolta uno sgarro alla dieta. Ingredienti semplici e sani per un’esplosione di sapore e creatività, tutto in chiave light e salutare.

Il tema e la ricetta

Colore caldo e sapore dolce e delicato. La zucca è l’ideale per coccolarsi a tavola durante la stagione autunnale. Ne esistono diverse varietà, ma tutte con alte fonti di fibre, acqua e sali minerali, perfette per chi è a dieta o a regime controllato. Lessa, grigliata o al forno: come cucinare questo ingrediente al meglio? Il risotto è uno dei piatti che più esalta le caratteristiche della zucca. Un piatto tipico della tradizione italiana, povero per le materie prime semplici da reperire ed economiche, come la zucca, il riso e il brodo vegetale. Ma ci sono tanti modi per arricchire e insaporire la pietanza, con l’aggiunta di formaggio, speck o spezie. La blogger Deborha D’agnelli illustrerà al pubblico come realizzare un risotto alla zucca perfetto, dando quel tocco in più di originalità che lascerà di stucco tutti i commensali. Pochi ingredienti e tanto sapore!

La location

Location dell’evento, il nuovissimo Scavolini Store Vicenza, uno showroom di 280mq dedicato alle linee Scavolini per l’arredo cucina, living e bagno. Al suo interno sono esposti le ultime novità firmate Scavolini come Mia by Carlo Cracco, Diesel Open Workshop, Sax e Carattere per la zona giorno e i bagni Diesel Open Workshop, Qi e Idro.

Uno staff competente e preparato – guidato dalla famiglia Dal Degan che da oltre 25 anni collabora con Scavolini – ti accoglierà per accompagnarti in un percorso di design tra classico e moderno mostrandoti soluzioni di tendenza per l’arredo della tua casa.

La mappa del tour

https://www.foodaddiction.it/public/mappa/index.php

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. Nel 1984 Scavolini conquista la leadership del settore in Italia, che tutt’ora detiene.

In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2017 i 215 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

iFood.it – Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito con oltre 200 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di Netaddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.