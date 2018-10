Produzione e spaccio di marijuana. Coniugi arrestati

Mason Vicentino – Due coniugi di Mason Vicentino sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Marostica con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I due, il 32enne C.E., di Noventa Vicentina e la 44enne M.M. di Bolzano Vicentino, sono accusati di aver allestito in casa una piccola serra per la produzione e lo spaccio di marijuana. Le indagini dei carabinieri hanno preso le mosse dalle segnalazioni di diversi genitori, preoccupati perché si erano accorti che i loro figli consumavano stupefacenti quali marijuana e hashish.

I militari hanno quindi fatto accertamenti informativi puntuali sulla possibile nuova fonte di stupefacenti per i giovani del marosticense, battendo soprattutto una pista che li ha portati ad un’abitazione di Mason Vicentino, nei pressi della quale è stato notato un via vai di ragazzi, anche minorenni. Si è subito pensato, naturalmente, che la casa potesse essere il luogo di scambio dello stupefacente. Dopo essere stato osservati per alcuni giorni dai carabinieri di Marostica, ieri i due coniugi sono stati sorpresi mentre consumavano stupefacenti lungo un argine del fiume Brenta ed a quel punto i militari si sono fatti condurre nella casa dei due per una perquisizione domiciliare.

All’interno hanno subito trovato una stanza chiusa a chiave, attrezzata come una serra per la coltivazione intensiva della marijuana, priva tuttavia di piante coltivate. C’erano anche circa 450 grammi di marijuana e circa 20 di resina di hashish, oltre a 900 euro in contanti e a materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. I due coniugi sono così stati arrestati e posti ai domiciliari, su disposizione del pm di turno, in attesa dell’udienza di convalida.