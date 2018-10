Vicenza – Si è conclusa la lunga fase preliminare del processo per il dissesto della Banca Popolare di Vicenza, i cui ex vertici sono stati tutti rinviati a giudizio dal gup del tribunale berico, Roberto Venditti. Si entrerà dunque nel vivo del processo a partire dal primo dicembre prossimo, e gli imputati dovranno rispondere di aggiotaggio, ostacolo alle autorità di vigilanza e falso in prospetto informativo, secondo le ipotesi di reato formulate dai pubblici ministeri Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori.

Alla sbarra ci saranno l’ex presidente Gianni Zonin, l’ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto, gli ex vice direttori Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta e Paolo Marin, ed un dipendente, Massimiliano Pellegrini. Rinviato a giudizio anche lo stesso istituto di credito, in quanto responsabile civile. Come è noto invece, la posizione dell’ex direttore generale Samuele Sorato è stata stralciata, fino a dicembre, per motivi di salute. Durante l’udienza preliminare sono state accolte 350 parti civili, ma dovrebbero aumentare come numero con le prime udienze del dibattimento, e tra di esse dovrebbe esserci anche quella del Comune di Vicenza.

Tra i primo commenti al rinvio a giudizio degli ex vertici BpVi c’è da registrare quello del presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti. “Il rinvio a giudizio – ha scritto oggi in una nota – è un atto dovuto, ma comunque un passo importante. Spero che si possa fare giustizia e chiarezza anche se sul banco degli imputati non c’è chi doveva vigilare e non lo ha fatto. Le risultanze cui è giunta la Commissione speciale d’inchiesta voluta dal Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Maurizio Conte e poi da Giovanna Negro, ha portato alla luce pesanti indizi e dimostrato una singolare concatenazione di eventi che lascia oltremodo perplessi”.

“Per questo – continua Ciambetti – mi auguro che l’accusa di aver ostacolato le autorità di vigilanza non diventi la barricata dietro la quale celare responsabilità oggettive da parte di altri, ad alti livelli. Chi doveva muoversi e difendere i risparmiatori non l’ha fatto e non certo perché ha trovato l’ostacolo dei vertici della Popolare. Anzi, rileggendo le carte della nostra commissione d’inchiesta viene da chiedersi se non vi sia stato un disegno preciso. In altre parole: il processo che si aprirà a Vicenza il primo dicembre può essere il primo passo verso una grande pagina di giustizia di cui il Paese ha bisogno”.

“Non c’è da fare chiarezza solo sulla Popolare di Vicenza – conclude il presidente del consiglio regionale – ma anche su Monte Paschi, su Banca Etruria e via dicendo, cioè sul mondo della finanza che non si fa scrupoli nel distruggere la vita di decine di migliaia di persone. Non gioisco per il rinvio a giudizio di Zonin e compagni di merende, piuttosto mi interrogo sul perché solo loro. Ripeto: il Tribunale di Vicenza ha la possibilità di scrivere una pagina alta della storia del Diritto. Non voglio neanche pensare all’alternativa, cioè all’insabbiamento di quello che è uno scandalo devastante”.