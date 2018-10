Materie prime e prezzi in un incontro di Confindustria

Vicenza – Si terrà lunedì 15 ottobre, alle 15, a Vicenza, a Palazzo Bonin Longare, sede di Confindustria, il workshop intitolato “Commodities Outlook 2019: le previsioni sui prezzi delle principali materie prime” organizzato dalla stessa associazione degli industriali vicentini in collaborazione con T-Commodity Srl.

“Dopo un anno, il 2018 – spiega in una nota Confindustria Vicenza -, in cui sono state notevoli le oscillazioni del prezzo di materie prime particolarmente impattanti sulla vita delle imprese vicentine, come il petrolio e l’oro, gli industriali berici vogliono fare il punto su cosa ci si possa aspettare da un 2019 che potenzialmente potrebbe presentare altre importanti variazioni”.

Dopo l’introduzione di Mirko Bragagnolo, delegato dell’Area credito finanza di Confindustria Vicenza, ci sarà la presentazione delle previsioni sull’andamento dei prezzi delle materie prime per l’anno venturo, da parte di Gianclaudio Torlizzi, di T-Commodity Srl.