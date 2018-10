Politiche retributive in un convegno di Confindustria

Vicenza – Un workshop sulle politiche retributive e i possibili scenari futuri per aziende e lavoratori. Si terrà a Vicenza, giovedì 4 ottobre, con inizio alle 15, organizzato da Confindustria Vicenza presso la propria sede cittadina di Palazzo Bonin Longare, in Corso Palladio. Durante il convegno sarà presentata l’indagine retributiva per profili professionali 2018 ed il tema sarà approfondito dagli interventi interventi di esperti e di rappresentanti di imprese di riferimento.

“L’indagine – spiega Confindustria in una nota di presentazione dell’incontro – contiene i dettagli retributivi relativi a 55 profili, incrociando il dato con le caratteristiche personali e professionali dei lavoratori e con le tipologie di azienda. Lo strumento nasce dall’esigenza delle aziende di conoscere il livello di salari e stipendi delle figure professionali tra le più strategiche del territorio provinciale”.

Aprirà i lavori Franco Beltrame, responsabile dell’Area lavoro e previdenza di Confindustria Vicenza, per poi lasciare la parola ad Andrea Fioni del Centro studi Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, che presenterà metodologia e analisi dell’indagine retributiva.

Sugli scenari e le previsioni in riferimento alla situazione economica attuale, interverrà poi Simonetta Cavasin, Hr Strategic Advisor, mentre sul quadro italiano delle politiche di compensation e sui livelli retributivi relazionerà Miriam Quarti, responsabile Area Reward & Performance dì OD&M. Il case study vicentino sarà invece presentato da Caterina Franzolin, Hr Manager di Amcor Flexibles Italia.