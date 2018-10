Thiene, è tempo di Poenta e bacalà e di Bigoli co’ l’arna

Thiene – Il famoso bacalà alla vicentina sarà protagonista del prossimo fine settimana thienese. Dal 26 al 29 ottobre, infatti, in piazza Chilesotti, nel cuore del centro storico, torna la sagra Poenta e Bacalà, evento giunto alla 54esima edizione, organizzato dalla Pro loco cittadina, con il presidente Manuel Benetti ed il patrocinio del Comune di Thiene.

La manifestazione si aprirà alle 20.30 di venerdì 26, con il Gran galà del baccalà, proposto in collaborazione con la Compagnia del Baccalà di Thiene. La degustazione e l’asporto saranno possibili dalle 10 alle 21 di sabato e domenica. Il lunedì, invece, dalle 10 alle 13 sarà attivo solo il servizio di asporto. La novità di quest’anno è la possibilità di degustare anche un altro piatto tradizionale, vale a dire i Bigoli co’ l’arna.

“Sarà un week end in cui il senso del gusto, con la prelibatezza del baccalà, sarà il vero protagonista – ha commentato il vice sindaco, Maria Gabriella Strinati -. Anche la gastronomia è cultura e questa è un’iniziativa importante per salvaguardare la tradizione del territorio”.

Per quanto riguarda la storia del Bacalà a Thiene, negli anni più recenti del secolo scorso, l’idea di una sagra dedicata proprio a questo piatto vicentino venne a Francesco Zaltron, alpinista e presidente del Cai di Thiene, titolare della Salumeria Centrale in corso Garibaldi. La prima edizione si svolse in piazza Chilesotti nel 1963. Negli anni successivi vi fu sempre maggiore interesse da parte del pubblico e così la manifestazione venne potenziata. Nelle successive edizioni la sagra, che traslocò prima al Bosco e poi al padiglione fieristico, fu affiancata da altre manifestazioni, come la corsa dei mussi, corse di go kart.

Tornata nella sua originaria location di Piazza Chilesotti, la manifestazione attende anche quest’anno il nutrito pubblico di degustatori ed estimatori del piatto tipico. Per prenotazioni e informazioni ci si può rivolgere alla Pro loco Thiene, al numero 0445 369544 e all’indirizzo e-mail prothieneinfo@libero.it.