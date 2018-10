Vicenza, accordo per la piscina di viale Ferrarin

Vicenza – Questa mattina nella sede delle piscina di viale Ferrarin, a Vicenza, è stato sottoscritto un accordo, tra le società Nuoto Vicenza e Piscine di Vicenza, per l’utilizzo dello spazio acqua dell’impianto per attività natatorie e agonistico sportive. Erano presenti l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron, Paolo Gecchelin, presidente di Piscine di Vicenza, che gestisce l’impianto di viale Ferrarin; Armando Merluzzi dell’asd Nuoto Vicenza Libertas, che usa l’impianto per l’attività agonistica, e il delegato provinciale del Coni Giuseppe Falco.

“Il mio ringraziamento va alle due società – ha detto l’assessore –, poiché entrambe concorrono alla realizzazione del valore dello sport e dell’agonismo. L’accordo di oggi garantirà a Nuoto Vicenza gli spazi acqua di cui necessita per svolgere l’attività agonistica e permette a Piscine di Vicenza di ospitare nella propria struttura atleti di tutto rispetto. Continueremo a lavorare anche nei prossimi mesi perché ci sia una collaborazione sempre più proficua, per consolidare e rafforzare il legame tra le due società”.

Piscine di Vicenza, società sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e dalla Federazione italiana nuoto, fin dal 1997, anno di costituzione, gestisce la piscina coperta di viale Ferrarin e la piscina scoperta di viale Forlanini. Conta settemila iscritti e 450 mila presenze annue (350 mila nella piscina coperta; 100 mila in quella scoperta). Ha un fatturato di 2,5 milioni di euro, con investimenti di oltre otto milioni. Sono 50 mila gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che frequentano la piscina.

Nuoto Vicenza Libertas, che vanta quasi 60 anni di attività, avendo raccolto l’eredità dell’Associazione Nuoto Vicenza, fondata nel 1956, conta oltre 250 atleti (62 nel nuoto, 65 nella pallanuoto, 48 nel nuoto sincronizzato, 60 master nuoto e pallanuoto, quattro Federazione italiana nuoto paralimpico e 15 Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali).

Per la prima volta nella storia della società, due atleti sono stati convocati, quest’anno, nella nazionale A, settore mezzofondo. Altri quattro atleti hanno partecipato ai campionati Italiani giovanili con ottimi risultati e altri due hanno ricevuto medaglie nella staffetta. Due medaglie sono state ottenute, inoltre, dalla società ai campionati italiani settore ragazzi.