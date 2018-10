Pfas, tutti d’accordo:”Miteni non se la dia a gambe!”

Vicenza – “La decisione della Miteni di portare i libri in tribunale esprime arroganza e irresponsabilità verso i lavoratori e il territorio. Pur di non rispondere delle proprie responsabilità, l’azienda scappa utilizzando norme e leggi vetuste che purtroppo lo permettono. Ma noi non ci stiamo e chiediamo l’immediata apertura del procedimento per il sequestro dei beni di tutti i responsabili della Miteni, sia in Italia che all’estero. Vogliamo vedere tutelati i lavoratori e i cittadini, e vogliamo vedere risanato un territorio devastato dalla irresponsabilità di chi, in questi anni, ha fatto finta di non sapere e di non vedere”.

E’ quanto dicono oggi i segretari generali della Cgil del Veneto e di Vicenza, Christian Ferrari e Giampaolo Zanni, e quelli della Filctem Cgil, sempre regionale e vicentina, Michele Corso e Giuliano Ezzelini Storti, commentando quella che, in questi giorni, è la notizia più gracida di conseguenze per tutti noi. Miteni insomma getta la spugna, dichiara fallimento, e per quanto abbia assicurato che bonificherà gli stabilimenti e l’area in cui si trovano, un poi’ tutti sono invece scettici e temono che alla fine lasci nelle nostre mani la patata bollente.

In queste ore è un susseguirsi di interventi, di allarmi lanciati in questo senso. Va segnalato ad esempio quello dei lavoratori della Miteni, ovvero le Rsu, che rischiano di rimanere a casa, magari avvelenati nel corpo da quelle stesse sostanze inquinanti, i Pfas, che non fanno dormire tanti veneti. Ed ancora quello dei comitati di cittadini e delle associazioni ambientaliste, tutti da sempre in prima fila nel chiedere la chiusura della Miteni, ma non in questo modo, non insomma dandosela a gambe dopo aver fatto il danno.

E poi i sindacalisti delle categorie di Cgil, Cisl e Uil, che più da vicino hanno seguito l’azienda in questi anni, che mettono in evidenza come la Miteni sia stata sorda agli appelli che venivano lanciati per una riconversione della produzione, ad esempio verso il comparto farmaceutico che avrebbe portato guadagno, mantenimento dei posti di lavoro ed un maggior rispetto dell’ambiente.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindacato di base Cub che ricordano come l’inquinamento da Pfas della falda acquifera si estenda sui territori di 21 comuni delle provincie di Vicenza, Verona e Padova, interessando un bacino di 85 mila residenti, “la cui bonifica – sottolinea la Cub – presenta costi altissimi e l’istanza di fallimento sembra quindi avere il sottile intento di scaricarne i costi sui contribuenti”.

Anche il mondo politico sta commentando la situazione, con una particolarità, che è data dall’assordante silenzio di chi detiene il potere in questo periodo. Niente dalla Regione Veneto, ad esempio, e non una parola dai partiti del centro destra e dalla Lega, che guidano la nostra regione. Il lettore si faccia da solo un’idea su questo.

Molti invece i commenti dai partiti del fronte progressista: ieri erano già intervenuti i consiglieri regionali del Veneto Guarda, Fracasso e Zanoni, oggi lo fa invece la parlamentare del Partito Democratico eletta a Vicenza, ovvero Daniela Sbrollini, che dopo aver stigmatizzato il comportamento della Miteni sottolinea come ora la Regione non possa più tacere né restare inerte. “Il tavolo di crisi – averte -, che va immediatamente aperto, deve chiarire come e chi si impegnerà a bonificare l’esistente sito e le falde inquinate nel passato”.

Interviene anche il responsabile ambiente del Pd della provincia di Vicenza, secondo il quale in queste ore i soggetti in fuga sono in realtà due: la Miteni, chiaramente, e la Regione Veneto, che da troppo tempo ha scaricato sugli enti locali, provincia in primis, la gestione di una pratica così delicata e ampia.

Tutti chiedono semplicemente che i cittadini non vengano trattati, come si suol dire, “a pesci in faccia”. Sembra il minimo in una nazione in cui la sovranità appartiene al popolo… Eppure se avvenisse sarebbe già tanto, perfino una novità, in questo povero, disgraziato paese, un (vero) cambiamento.