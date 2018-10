Pfas, lettera aperta al vescovo di Vicenza

Vicenza – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta che segue, sul caso del fallimento della Miteni e sull’inquinamento da Pfas, di una cittadina veneta, fedele della chiesa cattolica. In essa si chiede al vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol, un intervento della Chiesa affinché le ragioni del profitto non prevalgano su quelle della salute dei cittadini…

*****

Vostra eccellenza Monsignor Beniamino Pizziol,

Le scrivo da mamma e da fedele quale sono, cresciuta in ambiente cristiano e tuttora praticante. Frequentatrice già dalla tenera età dell’ambiente scoutistico, ho fatto dei valori dell’Agesci i miei valori di vita. Ho accompagnato le mie figlie alla prima comunione come mamma e come catechista. Ho avviato diversi campeggi parrocchiali per famiglie applicando la Parola. Come cittadina da qualche anno mi batto affinché venga rispettata “sorella acqua”, la nostra salute, la salute del nostro territorio, che è la nostra casa, la nostra chiesa.

La seconda falda acquifera più grande d’Europa è stata inquinata e compromessa. La nostra acqua. Ora giunge una notizia in parte attesa. L’azienda indagata delibera l’Istanza di fallimento presso il Tribunale di Vicenza. Noi tutti cittadini contaminati abbiamo il timore giustificato che l’azienda non adempirà agli obblighi di bonifica del sito contaminato affinché la falda sottostante torni a generare acqua pura.

Monsignor Beniamo Pizziol, sono a conoscenza della vicinanza Sua e della nostra diocesi alle mamme e ai cittadini contaminati. Sono a conoscenza delle Sue preghiere e del Suo sostegno. Credo pero’ che ciò non basti piu’. Non basta più a noi cristiani per affrontare con serenità il sacramento del Battesimo. Non si può ad oggi pensare ad un sacramento che utilizza il segno dell’acqua divenuto per noi simbolo di malattia e morte e non più di salvezza.

Io stessa non posso più accettarlo. Io stessa mi sono trovata nelle condizioni di non potere accettare di accompagnare i nuovi genitori nel percorso del sacramento del battesimo per i loro figli. C’è bisogno che la Sua Chiesa, che la nostra Chiesa si metta in movimento attivo e affianchi i cittadini e le istituzioni affinché l’acqua torni ad essere segno e sorgente di purificazione e salvezza.

Marzia Albiero – Una fedele, una cittadina contaminata