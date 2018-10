Pensionato cade nella fontana e muore annegato

Trissino – Un uomo è stato trovato morto, a Trissino, nella frazione di Lovara, nelle acque di una piccola fontana lavatoio. E’ un pensionato di 78 anni, Angelo Perin, e si pensa che a causare la tragedia sia stato un malore, sebbene la morte dovrebbe essere avvenuta per annegamento. Il corpo è stato notato da un parente della vittima, che passava per caso ed ha dato subito l’allarme.

Sono intervenuti sul posto anche i carabinieri che hanno aperto un’indagine, per chiarire le cause della morte. Sul corpo comunque non sono stati visti segni sospetti. E’ anche probabile che sia disposta l’autopsia. Sembra che l’anziano, persona riservata e solitaria, avesse l’abitudine di sedersi spesso sul bordo di quella vasca.