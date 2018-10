Pedemontana, la Corte dei Conti chiede risposte

Venezia – Nuovi chiarimenti, riguardanti le indagini sulla Superstrada Pedemontana, chiesti dalla Corte dei Conti alla Regione Veneto. “La Corte – spiega Palazzo Balbi in una nota -, avendo considerato i dati dell’intero procedimento di realizzazione dell’infrastruttura, compresa la fase di gestione del commissario delegato, afferma ancora l’estrema lentezza nella progressione dell’opera, la sovrapposizione della struttura commissariale a strutture ordinarie con aggravio di costi, carenze progettuali, clausole ambigue nella convenzione, ritardi negli espropri, clausole contrattuali favorevoli al concessionario, rilevanti problematiche di ordine ambientale, aumento del costo complessivo a totale carico pubblico”.

Insomma, si ripropone la questione, l’atto di accusa nei confronti dell’amministrazione regionale mosso da tempo dalle opposizioni, ed ora ribadito dalla magistratura contabile. La corte afferma che le problematiche rilevate “hanno reso incerta la realizzabilità dell’opera e che solamente con il decisivo intervento della Regione si è potuta sbloccare la situazione”. Inoltre si evidenzia “che uno dei tre rischi, quello relativo al traffico, con il Tac risulta molto più chiaramente allocato in capo alla Regione, rispetto a come era nei precedenti contratti”.

La Corte infine chiede alla Regione di relazionare su quattro punti. Li elenchiamo di seguito, ed a ciascuno di essi facciamo seguire la risposta della Regione.

1 – Stato del contenzioso pendente

Esiste un unico ricorso attualmente pendente avanti al TAR Veneto, proposto da Salini-Impregilo (ossia l’originario promotore dell’intervento, poi aggiudicato al concessionario in carica), che deduce l’illegittimità del terzo atto convenzionale. Non è stata chiesta alcuna tutela cautelare e al momento non risulta neppure fissata l’udienza di discussione del merito.

2 – Iniziative intraprese nei confronti dei responsabili del precedente assetto convenzionale

La Regione ha provveduto a porre in atto tutte le azioni che ha ritenuto necessarie in merito.

3 – Realizzabilità di alcune strutture viarie funzionalmente connesse con Pedemontana

Le amministrazioni locali, in sede di progettazione, hanno richiesto ed ottenuto un sensibile infittimento dei caselli autostradali al fine di rendere più permeabile la nuova infrastruttura (sono infatti 16 su 94 km), con il conseguente risultato di diluizione dei flussi di traffico da e per Pedemontana. Nel progetto sono state ricomprese tutte le opere complementari che si sono ritenute necessarie alla messa in esercizio della nuova infrastruttura. I sindaci hanno presentato ulteriori nuove richieste, mai supportate e giustificate da studi dei flussi di traffico e stime che possano far presupporre l’insufficienza della situazione approvata. Pertanto, a fronte di tutte le segnalazioni, al fine di non prevedere ulteriori e nuovi investimenti per infrastrutture non strettamente necessarie, la Regione, attraverso il tavolo tecnico –politico con gli Enti locali interessati e con i gestori della rete stradale ordinaria ed autostradale istituito con deliberazione di Giunta n. 2103 del 13 dicembre 2016 per coordinare ed indirizzare le azioni di carattere organizzativo e gestionale della circolazione stradale, con particolare riferimento al traffico pesante, sarà anche in grado di monitorare la situazione traffico in fase di esercizio e programmare eventuali interventi, qualora si rivelassero necessari sulla base di dati effettivi rilevabili.

4 – Attività di controllo sui lavori in corso

L’attività di alta sorveglianza spetta alla Regione del Veneto, che infatti ha istituito, come noto, una struttura dedicata alla funzione, a capo della quale è stata nominato come direttore l’ing. Elisabetta Pellegrini. Quest’ultima, tra l’altro, in base alle necessità di svolgimento dell’intero procedimento di realizzazione dell’infrastruttura ora in gestione ordinaria, svolge le seguenti azioni: