Orgiano, auto fuori strada nella notte. Un ferito

Orgiano – La notte scorsa, venticinque minuti dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un uomo finito con l’auto nel fossato a bordo strada della strada provinciale numero 8, che collega Orgiano a Sossano.

La squadra dei pompieri di Lonigo stava percorrendo via San Giovanni, a Orgiano, quando ha notato a bordo strada una Fiat Punto andata fuori strada qualche minuto prima.

Gli operatori sono subito intervenuti consolidando la vettura con degli stabilizzatori ed estraendo il 40 enne di Noventa Vicentina a cui è stato prestato il primo soccorso fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, che ha preso in cura il ferito per portarlo in ospedale.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.