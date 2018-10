Occupanti abusivi, sgomberato edificio in viale Crispi

Vicenza – Chiede l’intervento della polizia locale per verificare la presenza di occupanti abusivi e poi chiude definitivamente tutti gli accessi all’immobile disabitato. È l’iniziativa che ieri mattina, verso le 10, ha assunto il curatore fallimentare di abitazione di Vicenza, su due piani, al numero civico 48 di viale Crispi. Sul posto sono giunte due pattuglie antidegrado del comando di contra’ Soccorso Soccorsetto, assieme alla polizia giudiziaria, riscontrando l’effettiva presenza, all’interno, di occupanti abusivi. Alla vista degli agenti, alcuni di essi sono fuggiti, tre invece sono state bloccati.

I tre uomini, privi di documenti, sono stati identificati attraverso le impronte digitalii. Sono tre tunisini di 29, 26 e 19 anni, denunciati per occupazione abusiva di edificio e resistenza a pubblico ufficiale. Uno di loro, inoltre, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale già emesso dal questore a suo carico, come emerso dagli accertamenti effettuati in collaborazione con l’ufficio immigrazione della questura. Un fabbro, intanto, incaricato dal curatore fallimentare, ha chiuso tutte le vie d’accesso all’edificio.

“Come previsto dal regolamento comunale di polizia urbana – ha ammonito il sindaco, Francesco Rucco, – ricordo che i proprietari e i conduttori di immobili disabitati o inutilizzati sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per evitare intrusioni, chiudendo in modo efficace gli accessi. Bene ha dunque fatto ieri il curatore fallimentare dell’immobile di viale Crispi. Coloro che avessero problemi ad ottemperare all’obbligo, invece di abbandonare gli stabili ad un futuro di degrado e occupazioni abusive, ci segnalino piuttosto le difficoltà, così da trovare assieme le soluzioni più opportune”.

“Sono infatti convinto – ha concluso il sindaco – che solo la collaborazione tra privati e amministrazioni pubbliche potrà portare risultati nella lotta al degrado e restituire sicurezza e decoro alla città. In caso contrario, saremo costretti ad intervenire, come abbiamo fatto nei giorni scorsi nell’edificio degradato all’angolo tra via dei Montecchi e via Frescobaldi, da anni occupato abusivamente, per la messa in sicurezza e chiusura degli accessi, dopo che i proprietari non avevano ottemperato l’ordinanza contingibile e urgente, e sui quali il Comune si rifarà per la copertura delle spese”.