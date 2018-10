Nuovo segretario per il sindacato Slc Cgil

Vicenza – Ronald Cappozzo, 48 anni, con una lunga esperienza di lavoro nel settore dei cartai e cartotecnici (alla Amcor, di Lugo di Vicenza), rappresentante sindacale da oltre otto anni in segreteria provinciale, è stato eletto segretario generale della Slc Cgil di Vicenza e provincia. Per lui è di fatto una riconferma, dopo un anno di lavoro svolto da segretario generale. Ricordiamo che il Sindacato lavoratori della comunicazione (Slc) comprende i settori radio televisivo, comunicazione, poste italiane, grafici, poligrafici e cartai, ma anche i lavoratori dello sport e dello spettacolo.

Nell’intero paese rappresenta 700 mila lavoratori e lavoratrici, e a Vicenza gli iscritti sono 900. L’assemblea dei votanti è composta da 30 persone (di queste 25 fanno parte del direttivo): oggi, nell’assemblea della categoria che si è tenuta a Vicenza, all’Hotel San Raffaele, Cappozzo è stato eletto all’unanimità.

“Il nostro – ha sottolineato il segretario a margine del congresso – è un settore importante, anche nel vicentino, soprattutto per il mondo della carta, ma anche gli altri comparti hanno la loro importanza. E in questo momento ho in mente in particolare quello delle poste. Nei prossimi anni dobbiamo proseguire a lavorare per il radicamento e la crescita di tutti i settori della categoria. Ci impegniamo sui temi più generali che riguardano tutti, come le pensioni, lo stato sociale, l’ambiente e la sicurezza sul lavoro. Nel settore carta in particolare, si lavorerà per affermare la contrattazione aziendale di secondo livello”.