Noventa, sventato furto alla Staff International

Noventa Vicentina – Tentato furto questa notte alla Staff International di Noventa Vicentina. A sventarlo sono stati i carabinieri della locale stazione assieme ai loro colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vicenza. Alle 2 di questa notte infatti si è attivato il sistema di allarme, collegato con un istituto di vigilanza privata, ed i militari dell’Arma sono intervenuti subito nella sede, in via del Progresso, dell’azienda specializzata nella produzione e commercio di capi di abbigliamento e parte del gruppo Otb.

I carabinieri sono giunti sul posto con due pattuglie e la tempestività con cui questo è avvenuto ha fatto desistere i malviventi. Si è poi accertato che i ladri, dopo aver divelto la recinzione perimetrale, hanno tentato di raggiungere la sommità del deposito usando delle scale che sono state abbandonate sul posto. Non hanno fatto in tempo però ad introdursi all’interno, proprio perché si sono resi conto che il sistema di allarme si era attivato e per l’immediato sopraggiungere dei carabinieri.

Sono stati anche trovati abbandonati tre veicoli, un Mercedes Sprinter, un Fiat Ducato ed un Fiat Cubo, tutti rubati negli ultimi giorni a Carpi in provincia di Modena, a Sorbolo in provincia di Parma e a Reggio Emilia, sui quali saranno effettuati i rilievi tecnici del caso. I tre mezzi, evidentemente, sono stati usati dai malviventi per raggiungere Noventa e per poi fuggire con la refurtiva. Le indagini sono in corso, anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.