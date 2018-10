Muore a 33 anni nell’azienda di famiglia

Fara Vicentino – Tragedia quest’oggi in una azienda agricola di Fara Vicentino dove un uomo è stato trovato da un collega a terra, privi di vita. La vittima è Davide Gobbo, figlio 33enne del titolare e residente nel paese, che dunque lavora nell’azienda di famiglia.

Con ogni probabilità a stroncare il giovane è stato un infarto, anche perché sul cadavere non sono stati trovati segni di alcun tipo. Inutili sono stati i pur tempestivi soccorsi dei sanitari del Suem 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che certificarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri di Breganze, ed il pm di turno ha comunque disposto una autopsia sulla salma, per escludere ogni eventuale ipotesi alternativa alla morte per cause naturali.