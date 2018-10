Minaccia e rapina la ex fidanzata. Denunciato

Vicenza – Un uomo di 30 anni, cittadino ivoriano residente a Creazzo, B.B. sono le sue iniziali, è stato denunciato la scorsa notte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vicenza per rapina. Il trentenne, verso le 13.30 di ieri, a Vicenza, ha minacciato la sua exfidanza, presso l’abitazione di lei, è si è fatto poi consegnare dalla donna un telefono cellulare ed un computer.

Poi, durante la notte, intorno all’una, si è ripresentato a casa della ex. A quel punto, la ragazza, intimorita, ha deciso di chiamare i carabinieri, che subito intervenuti sul posto ed hanno trovato sia il cellulare che il computer della ragazza ancora in possesso dell’ivoriano. Immediata è scattata la denuncia dell’uomo, alla Procura di Vicenza, per rapina.