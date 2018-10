Marostica – Già nei giorni scorsi avevamo dato notizia di un bel gesto civico di una giovane donna, che aveva trovato un portafogli con parecchie centinaia di euro e l0 aveva portato al comando della polizia locale di Thiene, affinché fosse restituito a chi lo aveva smarrito.

Un gesto molto bello, importante, che denota altruismo e rispetto verso il prossimo, oltre che un alto senso civico, e che fa ben sperare per il futuro anche in una società sbagliata ed egoista come la nostra. Ebbene, tutto questo si è ripetuto, ieri, a Marostica, ed il protagonista è stato questa volta addirittura un ragazzino di 11 anni.

Anche il ragazzo, tornando da scuola, ha trovato lungo via Panica un portafogli e, con sua grande sorpresa, c’erano dentro 620 euro. Una somma considerevole. Senza pensarci un attimo si è subito recato presso la locale stazione dei carabinieri e lo ha consegnato ai militari.

Immediati gli accertamenti dell’Arma scaligera sui documenti d’identità, che hanno permesso di risalire all’uomo, un 62enne del posto, rimasto incredulo di fronte alla notizia. L’alto senso civico del giovane sarà sicuramente ricompensato dall’uomo che ha potuto così tornare in possesso del denaro, probabilmente necessario per pagare bollette e spese impellenti.