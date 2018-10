Marostica, su il sipario sulla nuova stagione teatrale

Marostica – Si intitola “La felicità è un dono.. o una conquista!” la nuova stagione teatrale, con undici spettacoli, del Ridotto del Teatro Politeama di Marostica. Il cartellone, elaborato dall’associazione Teatris, con la direzione artistica di Maurizio Panici e la direzione organizzativa di Pierluigi Cecchin, abbraccia diverse espressioni della contemporaneità, ed è stato realizzato in collaborazione con Argot Produzioni, e con il centro di produzione teatrale La Piccionaia.

La stagione 2018/2019 si aprirà, il 6 novembre, con “La lotta al terrore”, di Lucia Franchi e Luca Ricci, spettacolo portato sul palco dalla Compagnia Capotrave; il 17 dello stesso mese sarà la volta di “Il pranzo di Babette”, proposto dall’associazione Teatris, per la regia di Maurizio Panici; porta la firme di Teatris e di Panici anche il “Canto di Natale”, programmato per il 15 dicembre.

Il 2019 del Ridotto inizierà, il 19 gennaio, con “Neve” di e con Giovanni Betto, regia Mirko Artuso; la settimana successiva, il 26, si potrà assistere allo spettacolo “La conquista della felicità”, di Trento Spettacoli, con testo e regia Maura Pettorruso. Il 9 febbraio la compagnia Cie Twain proporrà “Romanza. Trittico dell’intimità”, per la coreografia e regia Loredana Parrella.

Il 16 febbraio toccherà di nuovo all’associazione Teatris, che proporrà “Giulio Cesare” di William Shakespeare, regia di Maurizio Panici; il 2 marzo tornerà la compagnia Cie Twain, questa volta con “Elogio della Follia”, con Alexandros Memetaj, Tiziano Panici e Yoris Petrillo; “Prima di andar via”, è il titolo dello spettacolo di Filippo Gili, Produzioni Argot, in programma il 9 marzo.

Gli ultimi due spettacoli della stagione sono “Walter, i boschi a nord del futuro” di e con Marta Dalla Via, Diego Dalla Via e con Elisabetta Granara (previsto per il 29 marzo) e “Processo a Gesù”, dell’associazione Teatris, con la regia di Maurizio Panici (in programma il 13 aprile).

“Nei limiti delle risorse e degli spazi – ha spiegato Panici -, il progetto teatrale di Marostica è una scena importante, sia come teatro di produzione, sia come originalità della proposta, di indagine della contemporaneità. Il progetto è tanto più forte in quanto, oltre al palcoscenico del Ridotto, si sta orientando ad un teatro partecipato, interessando altri luoghi cittadini e, attraverso laboratori e altre iniziative, coltivando pubblico, attori, lettori”.

“Amministratori e operatori dello spettacolo e del turismo – ha approfondito il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo – stanno lavorando assieme per fare del teatro, anche fuori del Ridotto, un momento di aggregazione e di racconto della città. Una diversa animazione del Castello Inferiore, in collaborazione con Pro Marostica, e degli angoli del centro storico, saranno il motivo per attirare visitatori e raccontare la storia cittadina dai luoghi stessi che ne fanno da palcoscenico”.

Per informazioni e prenotazione dei biglietti della stagione teatrale (10 euro per l’intero, 8 per il ridotto soci e 100 euro per l’abbonamento sostenitore), si può contattare l’associazione culturale Teatris, ai numeri 327 5820846, 349 4447716 e all’indirizzo e-mail associazioneteatris@gmail.com.