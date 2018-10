Marano, incendio devasta un ristorante

Marano Vicentino – Attimi di paura e molti danni la notte scorsa per un incendio che ha devastato un locale a Marano Vicentino. E’ successo poco prima delle 2 nel ristorante pizzeria Pedrocchi, in Piazza Silva. Rapido e con significativo spiegamento di forze l’intervento dei vigili del fuoco, le cui squadre soro arrivate sul posto da Schio e da Vicenza, con quattro automezzi, ovvero un’autoscala un’autobotte e due autopompe serbatoio, mettendo in campo quattordici uomini.

Hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento dell’incendio che già interessava il piano terra del locale e i due piani superiori dell’edificio. Le squadre hanno circoscritto le fiamme, evitando l’estensione ai attivi fabbricati vicini.

Quanto alle cause del vasto incendio, sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di completo spegnimento delle fiamme sono terminate questa mattina alle 7. Come dicevamo, sono davvero notevoli i danni.