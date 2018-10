Marano, continua lo scarico abusivo di rifiuti

Marano Vicentino – Non è certo un fatto nuovo quello di vedere l’area dell’ecostazione di Marano coperta di rifiuti. Un problema ben noto e segnalato da anni, dagli stessi utenti che frequentano il centro di conferimento. Ogni tanto l’area viene ripulita, ma nel giro di pochi giorni tornano a riaffiorare scarichi ovunque, con particolare frequenza nel boschetto fronte cancello, ma anche nelle stesse aiuole adiacenti il portone d’ingresso.

Nel tempo sono già stati trovati, e multati, degli scaricatori abusivi, ma il fatto è avvenuto solo per qualche fortunata casualità. Certamente il posto non aiuta i controlli, trovandosi in una zona buia e lontana da edifici abitati, ma almeno un impianto di videosorveglianza potrebbe aiutare a catturare qualche furbetto.

E’ chiaro che pulire non basta. Sono necessarie soluzioni che fermino il degrado e puniscano i colpevoli degli scarichi abusivi. Ma vanno altresì portate avanti delle modifiche strutturali che garantiscano una maggior fruibilità del servizio.

Comitato Marano Pulita