Maltempo, richiesta la Protezione civile nazionale

Venezia – Alle ore 17,30 di oggi il presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, ha firmato la richiesta di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione civile, “in considerazione delle previsioni elaborate dai modelli meteorologici ed idraulici che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966”, preso altresì atto “di aver attivato tutte le forze in campo disponibili”.

Considerata “l’eccezionalità della situazione, per la quale possono manifestarsi eventi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza”, il presidente della Regione chiede al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e al capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, di attivare la prevista procedura di mobilitazione nazionale.

Zaia ha anche firmato oggi un decreto con il quale, a partire da domattina, lunedì, e per tutta la settimana, viene vietata la caccia e la pesca sportiva su fiumi e laghi, in relazione all’ondata di maltempo che ha iniziato a interessare il territorio. La polizia provinciale e le guardie venatorie eserciteranno la massima sorveglianza per evitare violazioni della disposizione. L’assessorato all’Agricoltura sta contestualmente informando le associazioni venatorie.

Si consideri inoltre che sono quasi 16 mila i volontari già potenzialmente mobilitabili dalla Protezione civile regionale che, con l’Unità di crisi istituita ieri sta affrontando l’emergenza maltempo sul Veneto. Al momento, nel solo bellunese, sono attivi oltre 250 volontari mentre sono stati messi in preallerta gruppi di tutto il Veneto, in modo particolare le unità formate per fronteggiare il rischio idrogelogico. Si tratta di gruppi particolarmente attrezzati con macchine movimento terra, imbarcazioni, gruppi elettrogeni e idrovore. Allertate anche tutte le unità subacquee.