Maltempo, qualche disagio per l’elettricità interrotta

Vicenza – “Pur essendo superata la fase più critica per le intense perturbazioni atmosferiche dei giorni scorsi, rimane tuttora aperta la sala operativa di Protezione civile istituita dalla Prefettura in seno al Centro coordinamento soccorsi. Stanno ancora operando varie squadre dei vigili del fuoco e del volontariato di Protezione civile, oltre che all’Enel impeganta nelle zone dove ci sono state interruzioni dell’energia elettrica”.

La buona notizia, che ci dice che nella nostra provincia è tutto finito senza grossi danni, arriva oggi dalla stessa Prefettura di Vicenza, che in questi giorni ha coordinato quella macchina imponente che ha fatto fronte all’emergenza. Sul campo, in stretta collegamento con la sala operativa, c’era anche personale dell’amministrazione provinciale, dei comuni, delle forze dell’ordine, del soccorso sanitario (Suem 118). E poi la Croce Rossa, il Genio civile, i consorzi di bonifica, gli enti gestori della viabilità e degli altri servizi essenziali, fino al personale di Rete ferroviaria italiana.

In mattinata si è fatto il punto della situazione, decisamente in miglioramento, essendo anche cessate le piogge intense dei giorni scorsi e senza che si sia dovuto fare i conti con significativi episodi di tracimazione o esondazione. Si continua comunque a tenere sotto controllo i corsi d’acqua della provincia, seguiti in tempo reale e con bollettini meteo aggiornati di ora in ora.

Quanto alle criticità, ce ne sono ancora soprattutto nella zona dell’Altopiano di Asiago, dove permane l’interruzione dell’energia elettrica e della telefonia fissa e mobile, a causa della caduta di numerosi alberi di alto fusto provocata dalle forti raffiche di vento della tarda serata di ieri.

Essendo superata la fase critica, torna anche tutto normale per gli studenti, che domani ritornano a scuola, anche se è stata rimessa alle valutazioni dei sindaci una eventuale decisione diversa sulla base delle singole situazioni nei territori comunali. Naturalmente, si continua a seguire, con la massima attenzione, l’evoluzione dei fenomeni meteorologici attraverso gli avvisi di aggiornamento emessi dalla Regione Veneto.

Per quanto riguarda la circolazione viaria, per la caduta di alberi o smottamenti del terreno, rimangono chiuse, in alcuni tratt, le seguenti strade:

S.P. 81, a Posina, in località “Ganna” per circa 200 metri;

S.P. 350, a Lastebasse fino a Lavarone (TN);

S.P. 85, a Pedemonte, in località “Carotte” al Km 2+500;

S.R.11, a Torri di Quartesolo per la chiusura del ponte sul Tesina;

S.P.349, in località “Camporovere”, nel comune di Asiago;

S.P.46, in località S. Antonio del Pasubio fino a Pian delle Fugazze;

S.P.64 “Fiorentini”, da Tonezza del Cimone;

S.P. 73 “Valvecchia”, dal Comune di Valstagna al Comune di Foza.

E’ invece percorribile in senso alternato la strada provinciale 84 Valdastico, in località San Pietro. Dalla sala operativa, l’invito alla popolazione di non dirigersi verso le località interessate dalla chiusura delle strade citate sopra, e di limitare per quanto possibile gli spostamenti, salvo in caso di stretta necessità, ricorrendo alla viabilità alternativa.