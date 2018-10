Maltempo in Veneto, l’unità di crisi fa il punto

Venezia – Ancora isolati Lastebasse, Pedomonte e Posina isolati, con l’evacuazione di alcuni abitazioni. Le strade provinciali di collegamento con il trentino sono interrotte e il livelli del fiume Astico sono elevati. E’ questa in estrema sintesi la situazione nella nostra provincia, in questo momento, a mezzogiorno di lunedì 29 ottobre, causata dall’ondata di maltempo che sta investendo il Veneto.Il punto è stato fatto dall’Unità di crisi istituita dalla Regione per seguire l’andamento meteo.

L’esame della situazione è stato fatto dallo stesso presidente Zaia, assieme ai tecnici e all’assessore alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin che, da ieri mattina, monitorano, ora dopo ora, l’evolversi del maltempo. In particolare, è stato compiuto un approfondita valutazione sulle zone più colpite, ma sono molte le località a rischio, come detto più volte dall’inizio dell’ondata di maltempo, ed un po’ tutti i corsi d’acqua della regione mettono in evidenza il grande rischio idraulico che incombe.

Questa la situazione nel resto del Veneto:

Provincia di Belluno

Cortina (Alverà – torr. Bigontina) con rischio esondazione e rilevanti interventi in corso da parte della regione (Genio Civile e U.O.Forestale)

(Alverà – torr. Bigontina) con rischio esondazione e rilevanti interventi in corso da parte della regione (Genio Civile e U.O.Forestale) Agordino con diffusi smottamenti e colate detritiche che hanno interessato anche la viabilità tra cui la SR Agordina che è stata riaperta al traffico nella mattinata odierna a seguito dell’intervento di Veneto Strade. Interessati vari comuni tra cui Alleghe, Taibon Agordino , Cencenighe .

Val di Zoldo con chiusura della viabilità di accesso per allagamenti

Feltrino con allagamenti diffusi

Chiusi due ponti sul Piave (Belluno e Quero Vas) a scopo precauzionale

Provincia di Verona

Si evidenziano livelli alti dell’Adige che ha superato la seconda soglia di guardia

Provincia di Treviso

La portata del Piave ieri sera ha raggiunto 1.400 mc/s alla traversa di Busche per decrescere fino a 650 nella notte e fino alla mattinata odierna (valori ancora non preoccupanti al momento) – Livello di guardia per le golene sopra i 1.600 mc/s

Attenzionata la possibile futura piena del fiume Livenza per la quale si è costantemente in collegamento con il Dipartimento Nazionale di PC e la Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia di Venezia

Oltre alla marea eccezionale prevista per oggi (intorno alle 14.00, previsti 150 cm), attenzionato per i prossimi giorni la parte terminale del Piave, del Livenza e del Tagliamento

Provincia di Padova

Particolarmente attenzionati i livelli del Brenta e del Muson dei Sassi

Provincia di Rovigo