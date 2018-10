Maltempo, emergenza finita a Vicenza

Vicenza – Emergenza cessata nella nostra zona per quanto riguarda il rischio alluvione. A Vicenza la piena del Bacchiglione si è tenuta ampiamente sotto i limiti. Il livello del fiume si è fermato, stanotte all’1.30, a quota 3,78 metri, ben al di sotto dunque del livello di guardia dei 5 metri. Stabilizzatosi, il fiume ha anche presto cominciato a scendere ed a quel punto, il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Francesco Rucco, ha dichiarato la cessata emergenza.

Molta paura stanotte anche a Bassano, dove il Brenta era uno dei corsi d’acqua che, nella regione, più preoccupavano. Nella città del Grappa inoltre c’è la delicata questione del Ponte degli Alpi in condizioni di rischio, bisognoso di un restauro ed un rafforzamento che non sono stati fatti per le note vicissitudini.

Il Brenta si è molto più avvicinato nella sua piena al livello di guardia rispetto a quanto avvenuto a Vicenza, fermandosi poco sotto i 4 metri che sono il punto di pericolo. Quanto al ponte, certamente è questo l’aspetto che preoccupa di più, ed è sempre più urgente un intervento risolutore che metta in sicurezza quello che è un monumento simbolo di Bassano.

Situazione ancora seria invece, allargando il campo al resto della nostra regione, per gli altri fiumi principali, in particolare l’Adige ed il Piave, previsti in piena stamane alle 10. Per quanto riguarda in particolare l’Adige, i modelli previsionali parlano di una portata di 1.900 metri cubi al secondo, quasi prossima ai massimi storici.

“La Prefettura di Verona – si legge in una nota di questa mattina della Regione Veneto – è stata informata dalla Protezione Civile regionale che per motivi di sicurezza occorre monitorare attentamente il fenomeno. La cittadinanza delle zone interessate viene invitata a evitare di porsi in condizioni di rischio, ponendosi in condizioni di massima sicurezza ed evitando accuratamente le zone che si riconoscano come esondabili”.