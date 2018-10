Maltempo, disagi e black out a Valdagno

Valdagno – Nel corso del pomeriggio e della prima serata sono proseguiti , a Valdagno, i monitoraggi del territorio ad opera dei volontari della Protezione Civile. Anche i tecnici e gli operai comunali in servizio sono operativi e stanno cercando di rispondere alle prime criticità. Da più parti della città si segnala la mancanza dell’illuminazione pubblica e dell’energia elettrica. Per quanto riguarda il primo problema ogni intervento da parte del Comune sarà rinviato alla giornata di domani in quanto il vento e le precipitazioni potrebbero far saltare continuamente l’alimentazione alle linee stesse. Inoltre, è necessario garantire al personale di poter intervenire in massima sicurezza.

In merito alla fornitura intermittente dell’energia elettrica nelle case, l’ente gestore è già informato e sta cercando di porvi rimedio, ma si tratta di un problema esteso a tutta la provincia di Vicenza. Per segnalare ad Enel è possibile rivolgersi ai numeri verdi 800-900800 e 800-803500. Per emergenze e solo per emergenze sono poi attivi h24 il numero verde del pronto intervento del Comune di Valdagno, che risponde al 800-311701, e la centrale operativa della Protezione Civile Valle dell’Agno, che risponde invece al 333-7494019.

Da ricordare infine che il servizio di messaggistica WhatsApp del Comune di Valdagno è abilitato per il solo invio di messaggi di pubblica utilità e, al fine di gestire in modo efficace la situazione contingente, non è in grado di rispondere a commenti, telefonate e risposte che stanno arrivando in queste ore. Come da ordinanza prefettizia le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado rimarranno chiuse anche nella giornata di domani, martedì 30 ottobre 2018. Per quanto possibile, evitare di mettersi in strada e comunque a moderare la velocità prestando la massima attenzione.