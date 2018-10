Maltempo, come farvi fronte. Attenzione alle “bufale”

Vicenza – Il Comune di Vicenza avverte che, per informazioni sull’evoluzione del meteo e segnalazioni relative al maltempo, è attivo, fino a cessata emergenza, il numero verde 800-127812. È possibile, inoltre, iscriversi al servizio “Sms di allarme”: è necessario mandare un sms con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 392-7338475. Gli aggiornamenti sulla situazione maltempo sono pubblicati inoltre, in tempo reale, sui siti internet www.comune.vicenza.it e www.bacchiglione.it, oltre che sui social Facebook, Twitter e Instagram, seguendo l’hashtag #allertavicenza.

In questa pagina un vademecum del Comune di Vicenza per far fronte a possibili situazione di emergenza legate al maltempo. Infine, bisogna raccomandare attenzione alle false notizie. Sta infatti girando sui social network e nelle chat di Whatsapp una “bufala” attribuita all’ufficio stampa del Comune di Vicenza secondo la quale le due giornate di chiusura verranno recuperate durante le vacanze di Natale.

“Niente di più falso – avverte l’assessore alla formazione Cristina Tolio -. Si tratta di un messaggio creato ad arte per confondere le famiglie e creare disagio nelle amministrazioni, impegnante a fronteggiare l’ondata di maltempo, uno scherzo di cattivo gusto da parte di ignoti. Cogliamo quindi nuovamente l’occasione per invitare i cittadini a tenersi informati attraverso i canali di informazione ufficiali del Comune di Vicenza”.

