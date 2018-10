Maltempo, centinaia di interventi per i vigili del fuoco

Venezia – Per poter far fronte a l’emergenza maltempo la direzione interregionale dei vigili del fuoco ha deciso il raddoppio dei turni dei comandi di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia, Belluno per far fronte a tutte le richieste di soccorso per le avverse condizioni meteo. Sono oltre 300 gli interventi eseguiti in Veneto dai vigili del fuoco nella giornata di oggi fino alle ore 18, in corso 120 interventi altri 300 in attesa da evadere.

Non si segnalano al momento persone ferite o coinvolte per motivi legati al maltempo. In tutti i comandi le sale operative sono state rinforzate con l’apertura delle sale emergenze dirette dai comandanti provinciali. Tutte le operazioni di integrazione e coordinamento tra i diversi comandi vengono dirette dalla sala emergenza della direzione di Padova con a capo il direttore interregionale dei vigili del fuoco Fabio Dattilo.

Venezia – 68 operazioni di soccorso di cui la maggior parte per gli eventi atmosferici in corso per caduta di alberi pali, dissesti statici, prosciugamenti e recupero di oggetti pericolosi per la navigazione. Interventi a: Venezia, Mestre, Eraclea, Campagna Lupia, Santa Maria di Sala, Mira, Chioggia, Portogruaro. In corso ancora 70 richieste quasi tutte legate al maltempo. Nel pomeriggio alle 14.30 i pompieri sono intervenuti con due autopompe lagunari in Sestiere Castello in Calle dell’ospedale per l’incendio di un negozio di detersivi. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile sono terminate dopo circa due ore. A san Michele al Tagliamento dispiegati i mezzi per il pompaggio ad alta capacità con 28 operatori per eventuali criticità del Tagliamento.

Belluno – 50 operazioni di soccorso per smottamenti, frane, danni d’acqua cadute di alberi e pali nelle zone del Bellunese, Agordino, Comelico, Cadore e Feltrino. Oltre 200 le chiamate da verificare. Mobilitati tutti i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco della provincia.

Vicenza – 55 interventi legati al maltempo per alberi, pali su sede stradale, prosciugamenti e smottamenti Arcugnano, Vicenza, Asiago, Gallio, Lugo, Posina, Bassano, Montegaldella, Valli del Pasubio, Conco, Schio, Sarego, Lastebasse. In attesa 46 chiamate da verificare.

Treviso – 49 interventi per alberi, rami pericolanti e pali abbattuti e prosciugamenti nei comuni di San Biagio di Callalta, Zenson di Piave, Vittorio Veneto, Silea, Motta di Livenza, San Zenone degli Ezzelini, Caerano San Marco, Cordignano, Sarmede, Ponte della Priula, Segusino, Asolo, crocetta del Montello, Ponte di Piave, Villorba, Conegliano, Paese, Treviso. Numerose chiamate in serata per danni causati dal vento in tutta la provincia. In attesa 36 chiamate da verificare.

Padova – 33 interventi per piante, pali su sede stradale, dissesti statici a: Este, Baone, Padova, Monselice, Loreggia, Ospedaletto Euganeo, Piove di Sacco, Piacenza D’Adige, Saonara. In attesa 35 chiamate da verificare.

Rovigo – 32 interventi per piante e pali su sede stradale, rimozione oggetti pericolanti a: Rovigo, Papozze, Occhiobello, Ficarolo, Lusia, Stienta, Castelmassa, Trecenta, Adria, Badia Polesine, Lendinara, Villadose. In corso di verifica altre 36 chiamate.

Verona – 41 interventi soprattutto per piante, pali e rami pericolanti e per la rimozione di coperture e oggetti pericolanti a: Verona, Costermano, Caprino Veronese, Angiari, Legnago, Bevilacqua, Bussolengo, Garda, Bosco Chiesanuova, Villafranca di Verona, San Bonifacio, Grezzana, Caprino Veronese, san Martino Buon Albergo. In corso di attesa di verifiche 37 chiamate.