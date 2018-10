Maltempo, Bassano prevede la piena alle 22

Bassano del Grappa – Anche Bassano si prepara all’ondata di piena del suo fiume, il Brenta, in questo lunedì da ricordare per il maltempo che ha colpito la nostra regione. Dal modello sperimentale Cfd della Regione Veneto è previsto un picco di piena, nella città del Grappa, verso le 22 di questa sera, in località Bassano Brenta-Barzizza. Si attende una portata significativamente superiore rispetto a quella massima verificatasi ieri sera, 28 ottobre.

L’amministrazione invita, quindi, i residenti di abitazioni poste in prossimità del fiume a non utilizzare i piani interrati, a chiudere il gas e disattivare l’impianto elettrico, a salire ai piani superiori ed evitare l’utilizzo di ascensori. In generale la raccomandazione che si fa è di limitare gli spostamenti non necessari. Gli avvertimenti sono validi fino a comunicazione di fine dell’evento della piena. Per qualsiasi segnalazione o richiesta di intervento è sempre attivo il numero del Centro operativo comunale: 0424-519266