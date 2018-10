LR Vicenza-Virtus Verona – Diretta web – 3-2 (Finale)

Vicenza – E’ un derby veneto quello che vede il LR Vicenza di scena stasera, allo stadio Menti, in una fin troppo piovosa domenica di fine ottobre, ma è anche una sfida inedita. L’avversario è veronese, ma non è quello tradizionale, di sempre, quello del derby più sentito e combattuto. Di fronte ai biancorossi c’è infatti la Virtus Vecomp Verona, terza squadra della città scaligera che, in relativamente pochi anni, da piccola società amatoriale di quartiere è giunta al calcio professionistico, in Serie C.

Aggiornamento in tempo reale

______________________________

Le formazioni:

LR Vicenza: Grandi, Andreoni, Mantovani, Bizzotto, Stevanin, Nicolò Bianchi, De Falco, Laurent, Curcio, Giacomelli, Maistrello. A disposizione: Albertazzi, Pasini Bonetto, Davide Bianchi, Solerio, Zonta, Zarpellon, Salvi, Tronco, Rover. Allenatore: Colella

Virus Verona: Sibi, Trainotti, N’zè, Rossi, Pinton, Grbac, Casarotto, Lavagnoli, Manarin, Danti, Grandolfo. A disposizione: Giacomel, Santuari, Ferrara, Maccarone, Merci, Fasolo, Speri Danieli, Alba, Momentè, Sirignano, Pavan. Allenatore: Fresco

______________________________

Con sulla testa la spada di Damocle del maltempo e della poggia già caduta abbondante nel pomeriggio sulla città, è tutto pronto per questa sfida serale, allo stadio Menti, tra il Vicenza e la Virtus Verona… Considerando il meteo avverso, c’è anche molto pubblico sugli spalti

Partiti!

7′ Inizio molto fisico ma con ritmo prudente da parte delle due squadre. C’è da segnalare un colpo di testa del veronese Manarin, ben neutralizzato da Grandi. Il campo è, ovviamente molto allentato dalla pioggia. Non è facile far rimbalzare (e correre) il pallone e mantenere l’equilibrio…

10′ Alza il ritmo il Vicenza, con un incursione di Curcio, il cui tiro esce di poco…

12′ GOL DEL VICENZA!! E’ Curcio a firmarlo, con un piatto destro al volo, da centro area, che sorprende il portiere veronese

14′ Vicenza di nuovo pericoloso in area veronese, con uno scambio tra Curcio e Giacomelli. Quest’ultimo non aggancia, forse per le condizioni del terreno di gioco…

17′ Incursione della Virtus Verona in area biancorossa. E’ ancora Manarin che potrebbe diventare pericoloso ma Grandi fa buona guardia

20′ E il Vicenza risponde con una cavalcata in contropiede di Giacomelli, che alla fine mette al centro ma la difesa veronese neutralizza l’azione

26′ Vecomp pungente, con Grbac… il cui tiro dalla distanza, forte e teso, impegna e rischia di sorprendere Grandi. Il portiere vicentino però respinge in angolo

29′ Anche De Falco ci prova dalla distanza, ed è bravo anche il portiere veronese, Sibi, a parare e bloccare

31′ GOL DELLA VIRTUS VECOMP VERONA… Doccia fredda sul Menti e sui giocatori biancorossi. E’ Lavagnoli a riportare le cose in parità, con un bellissimo gol tra l’altro, un destro ad effetto che si infila a fil di palo, a mezz’altezza…

32′ GOL DELLA VIRTUS VECOMP VERONA… Sigla la rete Grandolfo, da un passo, su cross di Lavagnoli, con Grandi battuto e lasciato colpevolmente solo dalla difesa biancorossa…

39′ Vicenza in difficoltà, e soprattutto sorpresa e indispettita di trovarsi in svantaggio dopo aver dettato legge fino ad ora…

45′ Finisce il primo tempo, senza recupero. Strano Vicenza, partito bene e dominatore per più di mezz’ora… Poi, un uno-due della Virtus Verona, che va negli spogliatoi in vantaggio…

Secondo tempo

Squadre in campo per la ripresa…

46′ E’ ripreso il gioco, la Virtus Verona ha cambiato un uomo, Danieli al posto di Grbac

47′ Rigore per il Vicenza… Giacomelli atterrato in area

47′ Ed è GOL DEL VICENZA! Giacomelli trasforma il penalty… Subito arrivato il pareggio dunque…

54′ Veronesi pericolosi, ancora con Grandolfo, ma Grandi fa buona guardia

57′ Curcio cerca il numero in area veronese… E’ circondato da vari avversari quando riceve un pallone alto e prova la rovesciata. Dà spettacolo, ma la palla va alta

66′ Doppio cambio nel Vicenza: Tronco al posto di Laurenti e Solerio rileva Stevanin. I cambi sono stati fatti anche perché da un po’ di minuti, per qualche botta vera ricevuta e per qualche uomo della Vecomp che cerca di perdere tempo, la partita si è addormentata…

68′ Ammonito Bizzotto per un contrasto difensivo… E’ parso troppo severo l’arbitro in questa occasione…

71′ Momento delicato per il Vicenza, che deve contenere gli attacchi della Virtus Verona…

74′ Il Vicenza sostituisce Maistrello con Zarpellon…

75′ Buona azione, molto elaborata, del Vicenza. Alla fine però Solerio è in fuorigioco. Comunque, nell’occasione, centrocampisti e attaccanti biancorossi hanno dialogato molto bene…

78′ Vicenza propositivo e aggressivo in questi minuti. Molte azioni sono ispirate da Giacomelli

79′ Cambio nella Vecomp: esce Manarin ed entra Santuari

87′ GOL DEL VICENZA! E’ capitan Bizzotto a firmare la rete, in una specia di mischia in area veronese, sugli sviluppi di un calcio d’angolo… E’ festa allo stadio Menti!

90′ Quattro minuti di recupero…

90+1 Ultimo cambio nel Vicenza, Salvi rileva Giacomelli, molto applaudito all’uscita dal rettangolo di gioco…

Ed è finita… Il Vicenza si è imposto per 3-2 sulla Virtus Vecomp Verona, davanti al proprio pubblico, in una bella e combattuta partita…