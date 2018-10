Vicenza – Impegno infrasettimanale ed in notturna, questa sera, per il Vicenza, che riceve allo stadio Menti la visita del Monza, in un match che ha già il sapore dello scontro al vertice sebbene il campionato sia, di fatto, appena iniziato ed il cammino sia troppo lungo ancora perché si possano già stabilire vere gerarchie. E’ certo comunque che l’avversario di stasera è un’ottima squadra, che si è rafforzata con l’acquisto di calciatori di spessore e che gioca un calcio originale e imprevedibile.

