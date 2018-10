Legge sull’artigianato, ok anche dall’opposizione

Venezia – “Oggi approdiamo alla conclusione di un percorso partecipato, portando a casa un ottimo risultato. Mi auguro che questa prassi venga sempre scelta e rispettata”. Anche l’opposizione di centrosinistra dà un giudizio favorevole alla nuova legge sull’artigianato approvata oggi dal consiglio regionale del Veneto. E’ infatti questo il primo commento di Cristina Guarda, consigliere regionale della lista Amp, che del resto, della legge, era correlatrice.

“Gli artigiani – aggiunge Guarda -, con il loro prezioso bagaglio di competenza, conoscenza e intraprendenza, hanno chiesto di creare concrete sinergie con la Regione e superare una normativa ormai divenuta inadeguata. Siamo arrivati coesi all’approvazione di questo progetto di legge che propone obiettivi lungimiranti. È però solo il primo passo: crediamo nei buoni propositi e quindi monitoreremo con attenzione il dispiegarsi delle prossime politiche per l’artigianato. I 20 milioni stanziati potranno essere davvero utili specialmente se sapranno valorizzare con coerenza le aziende che investono, creando un concreto valore aggiunto e non saranno contributi a pioggia utili solo ai fini elettorali. Grazie all’approvazione di un mio emendamento, comunque, è stata introdotta una clausola valutativa che permetterà di verificare, ogni due anni, la reale attuazione della legge”.

“Mi auguro – prosegue la consigliera – che questo percorso sia di esempio e che ci sia finalmente una giusta sincronizzazione tra la politica e le esigenze dei piccoli imprenditori, senza fermarsi agli aspetti procedurali ma costruendo strategie pluriennali, le stesse richieste da molti settori e purtroppo ancora rimaste senza risposte come per quello agricolo. Internazionalizzazione, digitalizzazione, sburocratizzazione, un progetto regionale di Industria 4.0, magari, ma non solo. Penso a una formazione utile anche ad educare all’investimento e all’innovazione o, ancora, progetti per la lotta alla cronica mancanza di lavoratori specializzati, visto che il potenziale di capacità di assunzione è enorme per le imprese del Veneto”.

“Solo a settembre – conclude Guarda – il fabbisogno di lavoratori era pari a 40.280 persone, ma il tasso d’entrata previsto era appena del 3,3% quindi 1329 sarebbero potute essere realmente assunte, a causa della difficoltà di reperimento delle professionalità e del costo del lavoro. Credo sia quindi necessario porre attenzione a percorsi formativi e di orientamento scolastico adeguati, avendo ben presente della “corsa contro il tempo” degli imprenditori per assumere studenti dei centri per la formazione professionale o che gli Istituti tecnici superiori del Veneto registrano una resa fino al 99%”.